أسعار الخضار اليوم في سوق العبور.. الطماطم بـ8.5 جنيه

شهدت أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، استقرار ملحوظاً، وتحظى المنتجات المصرية من الخضروات بإقبال كبير، نظراً لجودتها العالية، كما يتم تصديرها للعديد من الدول حول العالم.

أسعار الخضار اليوم في مصر

واستقرت أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، إذ تتوفر جميع الأصناف من الخضار والفاكهة بكميات كبيرة دون وجود أي نقص ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

وتشهد أسعار الخضروات اليوم الجمعة 15-9-2023، استقرارا كبيراً داخل سوق العبور للجملة، إذ يتراوح سعر الطماطم ما بين 8.5 إلى 11.5 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر البطاطس ما بين 9 إلى 12.5 جنيه للكيلو، كما يتراوح سعر كيلو البصل ما بين 15 إلى 19 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 9 إلى 14 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الجزر ما بين 9 إلى 17 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 7 إلى 10 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي ما بين 7 إلى 11 جنيها، بينما يتراوح سعر الباذنجان البلدي والأبيض ما بين 2.5 إلى 5 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر الباذنجان الرومي ما بين 2 إلى 4.5 جنيه للكيلو.

أسعار الخضار اليوم

ويتراوح سعر الفاصوليا ما بين 22 إلى 28 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر الفلفل الحامي ما بين 8 إلى 12 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر القلقاس ما بين 5 إلى 9 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر البطاطا ما بين 4 إلى 6 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر البامية ما بين 30 إلى 35 جنيها للكيلو.