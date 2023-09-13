اعتماد مركزي طب أسرة بـ«الشباب» و«المستقبل» في مدينة العبور لتدريب الزمالة

أعلن الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اختيار مركز طب الأسرة بالشباب، ومركز طب الأسرة بالمستقبل، التابعين لإدارة العبور كمراكز معتمدة للتدريب على برنامج الزمالة المصرية لطب الأسرة من قِبل البرنامج المصري للزمالة المصرية، التابع لوزارة الصحة والسكان لاستيفاءهم الشروط والمواصفات اللازمة للتدريب

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة جاءت تحت إشراف الدكتور ماجد صبيح منسق الزمالة المصرية بالمديرية، وبالتنسيق مع الدكتور أحمد حسن مدير الإدارة الصحية بالعبور.

اختيار مدرب معتمد

واُختير مدرب معتمد لكل من المركزين، حيث تم اختيار الدكتورة فاطمة أحمد حسان للتدريب على برنامج طب الأسرة بمركز طبي المستقبل، والدكتورة رشا سمير للتدريب بمركز طبي الشباب التقديم لاعتماد مركز طب الأسرة بالحي الثامن.

مركز طب الأسرة بالحي الثامن

وأضاف أنه تم أيضا التقديم لاعتماد مركز طب الأسرة بالحي الثامن بالعبور، للتدريب علي الزمالة المصرية لطب الأسنان.

و أعرب الدكتور وكيل وزارة الصحة بالقليوبية عن خالص شكره وتقديره لمدير الإدارة الصحية بالعبور، وفريقه المعاون علي مجهودهم الملحوظ في حصول المركزين علي اعتماد الزمالة المصرية للتدريب علي برنامج طب الأسرة.