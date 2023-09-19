أول زيارة رسمية منذ 19 عاما.. الأسد وزوجته في الصين ويحضرا حفل افتتاح الألعاب الأسيوية

أعلنت الرئاسة السورية، أن الرئيس بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد، سيقومان بزيارة رسمية إلى الصين بعد غدٍ الخميس، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الصيني شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية.

جلسة مباحثات مشتركة خلال القمة

وبحسب وكالة الأنباء السورية، فإن الرئيسان السوري والصيني سيعقدا جلسة مباحثات مشتركة خلال القمة التي ستقام لأول مرة منذ سنوات، كما تشمل الزيارة عددا من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الأسد وزوجته، في مدينتي خانجو وبكين.

ويرافق الأسد خلال زيارة الصين، وفد رسمي يضم الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، والدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، والدكتورة بثينة شعبان المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية، والدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين، والسيدة لونه الشبل المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية، والدكتورة ثريا إدلبي معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور عماد مصطفى مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين، ومحمد حسنين خدام سفير سورية في الصين.

الأسد سيحضر حفل افتتاح الألعاب الآسيوية

وذكرت صحيفة الوطن السورية، أن الأسد سيحضر حفل افتتاح الألعاب الآسيوية في خانجو في 23 من الشهر الحالي، وتعدّ زيارة الأسد إلى الصين الأولى لرئيس سوري منذ العام 2004، حسبما ذكرت «فرانس 24».

والصين هي ثالث دولة غير عربية بعد روسيا وإيران يزورها الأسد منذ اندلاع الأزمة في بلاده قبل 12 عام حيث تعتبر الصين حليفًا لدمشق قدّمت الدعم خصوصاً في ومجلس الأمن الدولي، فامتنعت مراراً عن التصويت لقرارات تدين دمشق واستخدمت الفيتو الى جانب روسيا الداعمة بقوة لدمشق، لوقف هذه القرارات.