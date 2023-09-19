رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير خارجية ليبيا: لم نمنع فرق الإغاثة التابع للأمم المتحدة

كتب:

عمرو حسني
11:49 م | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
العاصفة دانيال في درنة

العاصفة دانيال في درنة

قال وزير الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة، إن بلاده تفتح كل أبوابها لاستقبال وكالات الأمم المتحدة، مؤكدا أنه لا صحة لمنع دخول فريق أممي إلى درنة، لافتا إلى أنه جرى منح التصاريح اللازمة لكل الفرق الأممية.

مرحلة تقييم الخسائر

وأضاف وزير الخارجية المكلف، بحسب فضائية «العربية» الإخبارية، مساء اليوم، أن البلاد تستقبل كل فرق الإنقاذ في ظل الاحتياج لها، متابعا: «لا نزال في مرحلة تقييم الخسائر في درنة، وننتظر من المجتمع الدولي المزيد من المساعدات».

اقرأ المزيد:

القرية المخفية في ليبيا.. 5 معلومات عن «الوردية» بعدما جرفها التيار

مصر تنقذ ضحايا إعصار ليبيا: العمل مستمر حتى الـ4 فجرا يوميا (فيديو)

متحدث الصليب الأحمر في ليبيا: حجم الكارثة كبير وانهيار الطريق يعوق توصيل المساعدات

الأمم المتحدة تحذر من تفشي الأمراض شرقي ليبيا

الأمم المتحدة تحذر من كارثة قريبة في ليبيا.. انهيار سدين يهدد بغرق مدن
بقلم عمرو حسني