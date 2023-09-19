وزير خارجية ليبيا: لم نمنع فرق الإغاثة التابع للأمم المتحدة

قال وزير الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة، إن بلاده تفتح كل أبوابها لاستقبال وكالات الأمم المتحدة، مؤكدا أنه لا صحة لمنع دخول فريق أممي إلى درنة، لافتا إلى أنه جرى منح التصاريح اللازمة لكل الفرق الأممية.

مرحلة تقييم الخسائر

وأضاف وزير الخارجية المكلف، بحسب فضائية «العربية» الإخبارية، مساء اليوم، أن البلاد تستقبل كل فرق الإنقاذ في ظل الاحتياج لها، متابعا: «لا نزال في مرحلة تقييم الخسائر في درنة، وننتظر من المجتمع الدولي المزيد من المساعدات».