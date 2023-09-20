شاب أمريكي تخطى راتبه 113 ألف دولار خلال سنة من عمله الإضافي.. ما هي وظيفته؟

نتيجة التكاليف المرتفعة لتحضير الماجستير، قرر شاب أمريكي أن يحول هوايته وعشقه للكتابة، إلى مصدر دخل له يعينه على تحمل تكلفة الدراسة، وبعد تخرجه وحصوله على الشهادة عمل بمجال تخصصه الدراسي في الإدارة والعلاقات العامة، ولكنه لم يتخل عن العمل الإضافي السابق واستمر فيه.

شاب عشريني يتقاضى آلاف الدولارات من عمله الإضافي

يكتب مقالات ويقدم للطلاب التي ترغب في الالتحاق بالجامعات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، كانت تلك وسيلته الوحيدة التي ساهمت في حصول الشاب العشريني «كارتر» على أضعاف المرتب الذي يحصل عليه من عمله الأساسي، إذ جمع مبلغا قدره 113.55 ألف دولار خلال عام واحد فقط بهذه الطريقة بحسب ما نشره موقع «cncb».

رغب كارتر أوزبورن في البداية جني بعض الأموال الإضافية، ولم يكن يتخيل أبدا أن عمله الجانبي، الذي يعتمد فيه على الكتابة الخاصة بتقديم الكليات للطلاب من مختلف المراحل، سيكون مصدرا للدخل يقدر بآلاف الدولارات في فترة قصيرة.

أطلق الشاب «أوزبورن» عمله الجانبي، منذ عام 2017، وذلك حينما كان يدرس الماجستير في الإدارة العامة لجامعة واشنطن، والتي كانت لا تبعد عن منزله في منطقة «ستايل» سوى مسافة صغيرة تأخذ ما يقرب من 5 دقائق بالسيارة فقط، ونتيجة أن معظم أفراد عائلته يعملون بمجال التدريس، فكان يستمتع به بعملية التقديم للكلية للطلاب.

تحديات وصعوبات خلف حياة «كارتر»

ذكر «أوزبورن» والذي يبلغ من العمر 28 عاماً، أن عدد الطلاب بدأت تزداد بشكل كيير ، وتمكن في المرة الأولى من مساعدة 40 طالبا حتى يلتحقوا بالجامعة، وفقا له: «لقد حصلت على مبلغ وصل لـ113.55 ألف دولار من العمل الجانبي في عام واحد فقط، وهو أمر ما زلت لا أصدقه حتى الآن».

وعلى الرغم من أن «كارتر» حصل على الكثير من الأموال خلال مدة قصيرة، إلا أنه تعرض للضغط الكبير والذي أثر على حياته الاجتماعية، خاصة أن الإرهاق يزداد مع دخول فترة الدراسة وكثرة الطلبات، لذا قرر تقليص حجم عمله لتجنب ذلك، وعمل مع 33 عميلا عبر تطبيق Zoom وحقق ما يقرب من 77.12 ألف دولار، وفقا له: «أشعر بالسعادة لأن أرباحي من العمل الجانبي، كانت أضعاف راتبي كمدير لحساب العلاقات العامة على مدار العامين الماضيين».

وأضاف «كارتر» أنه بدأ رأس عمله بمبلغ بسيط وهو 50 دولارا فقط، لبدء مشروعه الخاص، وكان ذلك تكلفة الاشتراك في عدة تطبيقات منها QuickBooks وSquarespace وZoom، وبدون أي حملات تسويقه لعمله.