وظائف خالية لأعضاء هيئة التدريس في جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

أعلنت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، عن طلب شغلِ عددٍ من الوظائف الأكاديمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتلبية احتياجات (مصر 2030) للتنمية المستدامة، وتوفير احتياجات المجتمع من الكوادر القادرة على استخدام و تطبيق تقنيات الإدارة الحديثة، وفق بيان صادر عن الجامعة.

وظائف في جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

وجاءت احتياجات الجامعة على النحو التالي:

أولا: كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية:

- برنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر، عدد (4) أعضاء هيئة التدريس، وبرنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، عدد (4) أعضاء هيئة التدريس، برنامج تكنولوجيا الأغذية والمشروبات عدد (4) أعضاء هيئة التدريس.

وجاء في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة: برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية، طلب شغل عدد (8) وظائف أعضاء هيئة التدريس، وفي برنامج تكنولوجيا الصناعات الغذائية، عدد (6) أعضاء هيئة التدريس.

وتكون جميع الوظائف المعلنة بنظام التعاقد على أن يبدأ التقديم من اليوم وحتى 4 سبتمبر المقبل، مع التنويه بأن الأوراق المطلوبة هي سيرة ذاتية، وبيان حالة معتمد حديث، وشهادة خلو من الجزاءات، ويتم التقديم ورقيا في مكتب أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بالقاهرة) عناية الدكتورة سحر عبده برقم تليفون 01117793519.

التقديم علي الوظائف

كما يمكن التقديم إلكترونيا على البريد الإلكتروني: jobs@mohesr.gov.eg، وسوف يتم بعد ذلك تحديد مقابلة شخصية مع لجنة اختيار القيادات للمرشح في حدود 15 دقيقة، في ضوء قانون تنظيم الجامعات بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس وبالنسبة للوظائف الإدارية في ضوء قانون الخدمة المدنية.