استشاري يحذر من عادات خاطئة للأطفال بالمدارس: تصيبهم بالعدوى التنفسية

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، الأضرار الناتجة عن استخدام زجاجات المياه والأدوات المدرسية بين الأطفال، قائلا إن العدوى التنفسية تنشط خلال الخريف، وهو وقت دخول المدارس، وعند العطس يخرج الرذاذ من الأنف فقد ينتقل إلى الأدوات المدرسية، إضافة للعدوى الأخرى غير التنفسية مثل شرب المياه الملوثة أو الغذاء الملوث.

عدم تبادل زجاجات المياه

وأضاف «الحداد» خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أنه لا بد من عدم تبادل زجاجات المياه مع المحيطين، فلعاب الشخص قد يكون ناقلا لأمراض كثيرة غير الأمراض التنفسية مثل أمراض الكبد الوبائي «أ»، أو النزلات المعوية بجانب إفرازات الشخص.

العدوى أغلبها تنفسية ولا تعالج

وتابع، أن العدوى أغلبها تنفسية ولا تعالج نهائيًا بالمضادات الحيوية والأمهات لديها اعتقاد أنه حل ساحر ولكنه لا يعالجها لأنه يميت البكتيريا النافعة ويساعد على نمو بكتيريا مضادة للمضادات الحيوية، بالإضافة لخطأ المشاركات لأن المضادات الحيوية لا يتم مشاركتها نهائيًا خاصة دواء الشرب لأنها أدوية لا تؤخذ إلا بوصفة الطبيب.