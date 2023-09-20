نصائح للوقاية من القشرة وحماية الشعر في الشتاء.. احذر هذه العادة

تواجه الكثير من الفتيات العديد من المشاكل المتعلقة بالشعر لا سيما مع تغير درجات الحرارة، وتعد القشر أحد أبرز هذه المشاكل، وهي حالة شائعة تسبب تقشر جلد فروة الرأس، ليست معدية أو خطيرة، ولكنها قد تكون مُحرِجة ويصعب علاجها.

نصائح هيئة الدواء المصرية للوقاية من القشرة

وقدمت هيئة الدواء المصرية نصائح للوقاية من القشرة.

وجاءت نصائح هيئة الدواء المصرية للوقاية من القشرة على النحو التالي:

- التعرض إلى أشعة الشمس الصحية لفترات مناسبة، حيث إن ضوء الشمس قد يكون مفيدًا في السيطرة على قشرة الرأس، وتجنب التعرض للأشعة فوق البنفسجية، مع التأكد من وضع واقٍ من الشمس على الوجه والجسم.​

- التقليل من استخدام منتجات تصفيف الشعر، حيث تتراكم هذه المنتجات على الشعر وفروة الرأس ويجعلها أكثر دهنية.

- ​تجنب مشاركة الفرش والأمشاط وأكياس الوسائد والقبعات.

- تجنب المنتجات بعض المنتجات مثل الأصباغ الكيماوية والعطور الاصطناعية.​

هل غسل الشعر المنتظم يؤدي إلى الإصابة بالقشرة؟

وحول الشائعة المنتشرة عن أن غسل الشعر المنتظم يؤدي إلى الإصابة بقشرة الشعر ​حقيقة، أوضحت هيئة الدواء المصرية أن غسل الشعر غير المنتظم يؤدي إلى تراكم الدهون ويؤدي إلى قشرة الشعر، لافتة إلى أنه من العوامل المؤثرة أيضا في الإصابة بقشرة الشعر هو النوع، فالذكور أكثر عرضه للإصابة بقشرة الشعر من الإناث.​

أسباب القشرة

تظهر القشرة بفروة الرأس لعدة أسباب، من بينها:

- البشرة الدهنية المتهيجة

- جفاف الجلد

- فطر خميري الشكل وهو «فطر الملاسيزية» يتغذى على الزيوت الموجودة في فروة الرأس لدى معظم البالغين.

- الحساسية تجاه منتجات العناية بالشعر «التهاب الجلد التماسي».

- بعض الأمراض الجلدية الأخرى، مثل الصدفية والأكزيما.

- مرض باركنسون، وغيره من الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي، يزيد احتمالية الإصابة بقشرة الرأس.

تبدأ القشرة في سن الرشد وتستمرُّ حتى منتصف العمر، ويمكن أن تشكل القشرة مشكلة للبعض مدى الحياة، وقشرة الرأس أكثر شيوعًا بين الذكور منها بين الإناث.