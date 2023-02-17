هاني الناظر يوضح مشكلات الشعر والبشرة في الشتاء.. أبرزها القشرة والجفاف

تعتبر قشرة الشعر أكثر المشكلات الجلدية التي تواجه الكثير من الفتيات والشاب، وفق ما قاله الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، حيث أكد أن قشرة الشعر أكثر مشاكل الجلدية في هذه الفترة، بالإضافة إلى جفاف الجلد، حتى أنه يصل في بعض الأحيان إلى درجة التشققات، وهناك ظاهرة قرصة البرد التي تصيب البنات والسيدات بشكل أكبر، وهي عبارة عن تورم واحمرار أصابع اليدين والقدمين.

وأضاف «الناظر»، خلال حواره مع الإعلاميتين هبة ماهر ورحمة خالد، ببرنامج «8 الصبح»، على قناة dmc، قائلا: «من كثرة الالتهابات تتكون القرح في أطراف الأصابع، لأن انخفاض درجات الحرارة يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية، ومن ثم، فإن كمية الدم التي تذهب إلى الأطراف تكون أقل، كما انه في بعض الحالات تلتهب الأوعية الدموية من شدة البرودة».

وتابع استشاري الأمراض الجلدية: «أفضل حل للبشرة الجافة في هذا الجو هو الحفاظ على تناول كميات كبيرة من المياه، يمكن القول إن المياه هو أرخص دواء في العالم، المياه الساخنة توسع الشرايين في الجسم، وبالتالي فإنها تحافظ على تدفق الدم، كما يمكن أيضا استخدام الكريمات والفازلين للتعامل مع مشكلة جفاف الجلد، كما يجب الحفاظ على مستويات جيدة من التدفئة، ولا يجب ان نستخدم المياه الباردة ومنخفضة الحرارة في هذا الجو، لأن هذا الامر يؤدي إلى زيادة انقباض الأوعية الدموية».