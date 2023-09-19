ضياء رشوان: الحوار الوطني جمع الأطياف المختلفة في مصر

قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن الحوار الوطني جمع الأطياف المختلفة في مصر، وكان سبب اختلافهم هو وجود أسوار بينهم ولا يتناقشون، بينما حين جمعهم الحوار الوطني، حصل تقارب في وجهات النظر، وتوصلوا لسياسات وإجراءات يجب تنفيذها، وهنا يتحول اهتمام الجميع من رفض الآخر إلى الاتفاق على الإجراءات المنطقية والواقعية.

الإجراءات يصعب الاختلاف عليها

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق في برنامج «حديث الأخبار» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الجميع اتفق على التوصيات عدا توصية واحدة، الخاصة بنوع النظام الانتخابي، وهذه نتيجة جيدة، والسبب أن الجميع كان يفكر في التوصيات في حدود الممكن، والإجراءات يصعب الاختلاف عليها.

وأوضح أن هناك ضعف في الحياة السياسية والحزبية في مصر، ولا أحد ينكر ذلك، لكن بمجرد أن تناقش الجميع خرجوا بنتائج قوية، وهذا هدف الحوار الوطني، لا أحد يفرض رأيه، لكن يحاول إقناع الآخرين به.