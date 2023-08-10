«الحوار الوطني» يعلن نتائج جلستين لبحث النظام الانتخابي الأمثل للمحليات

قال النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن اللجنة عقدت جلستين مغلقتين، يومي الاثنين والأربعاء الماضيين، وكان هناك توافق بأن يكون النظام الانتخابي للمحليات بواقع 75% للقائمة المغلقة المطلقة، للحفاظ على النسب الموجودة في الدستور و«الكوتة» المتمثلة في 50% عمال وفلاحين و25% للمرأة و25% للشباب.

75% بالنظام القائمة المغلقة

وأضاف «عصام»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا لايف»، أن هناك توافق أيضا بأن تكون النسبة الباقية في النظام الانتخابي للمحليات بواقع 25% بالقائمة النسبية أو الفردية، متابعا: «أنا في ظني أنه من خلال المناقشات وما اطلعت عليه، أن هذه المناقشات انتهت إلى أن يكون 75% بنظام القائمة المغلقة المطلقة و25% بالقائمة النسبية».

التوافق حول النظام الانتخابي

وأوضح أنه من خلال القائمة النسبية تستطيع أن توجه بوجود مرشحين من فئات متنوعة، لكن بالنظام الفردي يكون من الصعب الالتزام بأن يكون هذا المرشح من العمال أو الفلاحين أو من المرأة أو الشباب.

ولفت إلى أن هذه الحالة من التوافق حول النظام الانتخابي، حتى وإن كان هناك رأيان، فهي حالة إيجابية للغاية.