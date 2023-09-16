«الصحة» تحدد 3 فئات ممنوعة من الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرًا رسميًا خاصًا بالفئات المحظور عليها الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، مشيرًا إن اللقاح مهم للغاية ويجب على المواطنين الحصول عليه للوقاية من خطر الإصابة بالإنفلونزا الموسمية بالتزامن مع حلول فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء وارتفاع أعداد مصابي الفيروسات التنفسية.

الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية

وحددت وزارة الصحة والسكان، الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية وجاءت على النحو التالي:

- الأطفال الأقل من 6 شهور

- الأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة من أكل البيض.

- أو الأشخاص الذين يعانون من الحساسية المفرطة من اللقاح أو أحد مكوناته.

لقاح الإنفلونزا الموسمية يستغرق لتكوين المناعة ما يقرب من أسبوعين

وأضافت الوزارة، أن لقاح الإنفلونزا الموسمية يستغرق لتكوين المناعة ما يقرب من أسبوعين بعد الحصول عليه، موضحة أنه يمكن الاستفادة منه إذا تم الحصول عليه بعد موسم الإنفلونزا، كما يمكن الحصول عليه مع أي من اللقاحات الأخرى في نفس الوقت، إذ أنه لا يشترط مدة زمنية بين لقاح الإنفلونزا أو أي لقاح آخر.

الأعراض الجانبية للقاح الإنفلونزا الموسمية

وعن الأعراض الجانبية للحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، أكدت الوزارة أنها تشمل ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات وآلام في العظام، مؤكدة أن الأعراض تزول من تلقاء نفسها في غضون يومين ولا تحتاج إلى تدخل طبيب.