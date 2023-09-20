«روتاري مطروح» ينظم قافلة طبية مجانية في قرية القصر

أعلن محمد الملاح، رئيس نادي روتاري مطروح، تنظيم قافلة طبية في قرية القصر غرب مدينة مرسى مطروح في مختلف التخصصات والأدوية بالمجان، بالتعاون مع الوحدة المحلية بالقصر، موضحا أنه جرى التوقيع على جميع المرضى.

محطة تحلية مياه جوفية لأهالي مدينة النجيلة

وأضاف رئيس نادي روتاري في تصريحات لـ«الوطن» أنه مع عدم توافر المياه الكافية لأهالي مدينة النجيلة، قمنا بإنشاء محطة تحلية مياه الشرب الجوفية تنتج مياه مطابقة للمواصفات، للمساهمة في توفير المياه لأهلنا بالمناطق المحتاجة في النجيلة، وذلك من خلال دراسة يقوم بها النادي على احتياجات المواطنين.

تسليم 7 أجهزة لمستشفى الأطفال بمطروح

وأشار إلى أن نادي روتاري مطروح سلم عدد 7 جهاز فلوميتر شبكة مبرد لمستشفى أطفال مرسى مطروح بحضور الدكتورة هالة عبد الله، مدير المستشفى، من خلال وفد من النادي لدعم المستشفيات بالأجهزة الطبية كنوع من المشاركة المجتمعية في قطاع الصحة.