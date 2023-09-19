ضياء رشوان: الحوار الوطني يعبر عن التنمية السياسية في مصر

قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن الحوار الوطني يضم جلسات عامة وخاصة؛ العامة يتحدث فيها كل الحاضرين ومدة كل كلمة 4 دقائق، بينما الجلسة الخاصة يكون فيها عدد أقل نحو 20 عضوا، يمثلون المؤيد والمعارض، وعددا من المختصين، ويتناقشون حتى تتبلور الأفكار والمقترحات.

بيان بِشأن الانتخابات الرئاسة

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية منة فاروق في برنامج «حديث الأخبار» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك توصيات خرجت من الجلسات الخاصة الأخيرة، ويجب أن تعرض أولا على مجلس الأمناء قبل الإعلان عنها، وهي بصدد الإعلان عنها ورفعها إلى رئيس الجمهورية.

ولفت إلى أن مجلس الأمناء أصدر بيانا اليوم بِشأن انتخابات الرئاسة، وهو الموضوع المحوري حاليا، وغدا الأربعاء هناك مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، وستعلن فيه عن كافة تفاصيل الانتخابات الرئاسية المنتظرة.

الحوار الوطني ليس مناسبة

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بالحزمة الأولى من مخرجات الحوار الوطني، وشدد رشوان على أن الحوار الوطني ليس مناسبة، بل هو حالة يجب أن تستمر، ولا بد أن تسير التنمية الاقتصادية مع التنمية السياسية، والحوار الوطني هو المعبر عن التنمية السياسية.