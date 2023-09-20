القبض على مالكة حضانة المخدرات بعد وفاة رضيع بجرعة زائدة في أمريكا

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على مالكة حاضنة، ومستأجر في نفس المبنى بعد وفاة رضيع وإنقاذ حياة 3 أطفال آخرين بعدما تبين أنهم كانوا يتناولون المخدرات في الحضانة.

وفاة طفل يبلغ من العمر سنة واحدة بسبب مخدر الفنتانيل

واعتقلت الشرطة جري مينديز، 36 عامًا، وكارليستو أسيفيدو بريتو 41 عامًا، بتهم القتل والاعتداء والحيازة الإجرامية للمخدرات، وذلك عقب وفاة طفل يبلغ من العمر سنة واحدة، بسبب تناوله جرعة من مخدر الفنتانيل، والذي يعتبر أقوى من الهيروين بخمسين مرة.

وبحسب شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية، أن حملة الاعتقالات جاءت بعد ظهور علامات التعاطي على 4 أطفال رضَّع تتراوح أعمارهم بين 8 أشهر وسنتين وذلك قبل الإعلان عن وفاة الرضيع نيكولاس دومينيسي، البالغ من العمر عام واحد، في مستشفى محلي.

إنقاذ حياة باقي الأطفال

ونجح الأطباء في إنقاذ حياة باقي الأطفال بعد أن حصلوا على عقار ناركان، الذي أبطل مفعول جرعات المخدر في الوقت المناسب.

وأعلنت الشرطة أنها عثرت على حزمة تحتوي على مادة الفنتانيل بقيمة آلاف الدولارات، بالإضافة إلى جهاز ضغط يستخدم لتغليف كميات كبيرة من المخدرات، وذلك خلال تنفيذ أمر بتفتيش الحضانة، وعثروا على المخدرات في الغرفة التي كان الأطفال يأخذون فيها قيلولة.