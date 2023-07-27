تشغيل حضانة أطفال مستشفى الخطاطبة بـ7 ملايين جنيه بالمشاركة المجتمعية

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنوفية، بدء تشغيل حضانات مستشفى الخطاطبة بمركز السادات لخدمة أهالي مركز السادات، حيث تم الانتهاء من تجهيز 14 حضانة للأطفال، في إطار التطوير المستمر للمنظومة الصحية على مستوي محافظة المنوفية.

تفاصيل إنشاء حضانة أطفال في مستشفى الخطاطبة

وأكد الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنه تم تشغيل حضانات مستشفى الخطاطبة، والتي تشمل 14 حضانة وتم تجهيزها بالكامل بالمشاركة المجتمعية من أبناء محافظة المنوفية، مؤكداً أن اللفتتاح الرسمي سيكون خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حضانات مستشفى الخطاطبة بمركز السادات، تم تجهيزها بتكلفة 7 ملايين جنيه بالجهود الذاتية، موجها الشكر لكل من شارك في تجهيز الحضانات علي أعلي مستوي طبي لخدمة الأطفال في مركز السادات بشكل خاص ومحافظة المنوفية بشكل عام.

عبدالغني: بدء إنشاء مستشفى أشمون والشهداء الجديدين

على صعيد متصل، أكد وكيل وزاة الصحة بالمنوفية، أنه تم البدء في أعمال حفر مستشفى أشمون الجديدة والتي تقام على مساحة 7 أفدنة، مؤكدا أن المستشفى تخدم الملايين من أبناء المركز، لتضم إلى المنظومة الصحية الجديدة.

وتابع، أنه تم البدء في إنشاء مستشفى الشهداء والتي تهدف إلى خدمة أبناء المركز والمراكز المجاورة بمحافظة المنوفية، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماماً كبيرت للمنظومة الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.