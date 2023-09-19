ضياء رشوان: انتخابات الرئاسة المقبلة من أدوات القوى الناعمة لمصر

قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن القوى الناعمة ليست في الفن والأدب فقط، ومشهد انتخابات الرئاسة المقبل أحد أدوات القوى الناعمة في مصر، فهو يعكس أي نوع من الدول، أنت دولة رائدة متحضرة سواء مؤيد أو معارض يجب أن يعي أن الانتخابات صورة كبيرة للدولة لا بد من المحافظة عليها.

تأثير أم كلثوم لا يزال حاضرا

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية منة فاروق في برنامج «حديث الأخبار» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن أم كلثوم رحلت من عقود لكن تأثيرها لا يزال حاضرا في مصر والوطن العربي، فالقوى الناعمة لا يشترط أن تكون مباشرة، بل هي موقف أو حدث يعكس معنى حضاري عميق، ولذلك لازلت أطالب بعودة المجلس الأعلى للفنون والآداب.

نخبة محلية في كل محافظة

وذكر أن كل محافظة في مصر كان لها نخبة محلية، من المركز إلى المحافظة، ولها علاقات مع عدد من أبنائها الذين انتقلوا إلى المركز، وأذكر أن قنا التي أنتمي إليها أخرجت في وقت واحد عبد الرحمن الأبنودي وأمل دنقل ويحيى الطاهر عبد الله؛ لأن الجرائد كانت بها صفحات ثقافية تنشر إبداعاتهم وتبرز الموهوبين، فحتى تشع القوى الناعمة على السطح يجب أن تكون النخب المحلية في كل مكان بمصر قوية ومشعة، ويجب أن نحافظ عليها.