رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضياء رشوان: انتخابات الرئاسة المقبلة من أدوات القوى الناعمة لمصر

كتب:

محمد عزالدين
11:56 م | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
ضياء رشوان

ضياء رشوان

قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن القوى الناعمة ليست في الفن والأدب فقط، ومشهد انتخابات الرئاسة المقبل أحد أدوات القوى الناعمة في مصر، فهو يعكس أي نوع من الدول، أنت دولة رائدة متحضرة سواء مؤيد أو معارض يجب أن يعي أن الانتخابات صورة كبيرة للدولة لا بد من المحافظة عليها.

تأثير أم كلثوم لا يزال حاضرا

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية منة فاروق في برنامج «حديث الأخبار» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن أم كلثوم رحلت من عقود لكن تأثيرها لا يزال حاضرا في مصر والوطن العربي، فالقوى الناعمة لا يشترط أن تكون مباشرة، بل هي موقف أو حدث يعكس معنى حضاري عميق، ولذلك لازلت أطالب بعودة المجلس الأعلى للفنون والآداب.

نخبة محلية في كل محافظة

وذكر أن كل محافظة في مصر كان لها نخبة محلية، من المركز إلى المحافظة، ولها علاقات مع عدد من أبنائها الذين انتقلوا إلى المركز، وأذكر أن قنا التي أنتمي إليها أخرجت في وقت واحد عبد الرحمن الأبنودي وأمل دنقل ويحيى الطاهر عبد الله؛ لأن الجرائد كانت بها صفحات ثقافية تنشر إبداعاتهم وتبرز الموهوبين، فحتى تشع القوى الناعمة على السطح يجب أن تكون النخب المحلية في كل مكان بمصر قوية ومشعة، ويجب أن نحافظ عليها.

اقرأ المزيد:

فى ذكراه.. لقطات من مسيرة شاعر الرفض الجنوبى أمل دنقل

التنسيق الحضاري: إدراج أسماء أمل دنقل ويوسف شعبان في «عاش هنا»

في ذكرى رحيله.. وضمات من حياة "الجنوبي" أمل دنقل

أمل دنقل.. 37 عاما على وفاة الجنوبي شاعر النضال ومؤلف "لا تصالح"

العميد محمد عبدالمنعم يكشف لـ«الشاهد» تفاصيل عبور خط بارليف

العسيري لـ«الشاهد»: بليغ حمدي لحن لرشدي «أهو كده» باعتبارها «غنوة فرح»

العسيري لـ«الشاهد»: بليغ حمدي استخدم ألحانا بهيجة في أغنية «عاش اللي قال»
بقلم محمد عزالدين