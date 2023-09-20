«السبكي» يدعو المستشفيات الفرنسية للاستثمار في الرعاية الصحية بمصر

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المنتدى الفرنسي للابتكار والأعمال في مجال الرعاية الصحية فرصة لإبراز نجاحات الدولة المصرية في ملف التغطية الصحية الشاملة والتميز في الرعاية الصحية، مؤكدًا أن القيادة السياسية تدعم عملية الإصلاح الصحي باعتباره أحد ركائز الجمهورية الجديدة.

ودعا السبكي، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الفرنسي للابتكار والأعمال في مجال الرعاية الصحية French healthcare innovation & business Forum 2023، والمنعقد خلال سبتمبر الجاري في فرنسا، المستشفيات الفرنسية إلى الاستثمار في الرعاية الصحية بمصر.

المنتدى الفرنسي للابتكار والأعمال فرصة لإبراز نجاحات الدولة

واستعرض الدكتور أحمد السبكي خلال المنتدى، التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل، وأهمها تطوير البنية التشريعية لمنظومة الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية والمعلوماتية للمنشآت الصحية، واستقطاب الكوادر الصحية، والحصول على الاعتمادات القومية والدولية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتأهيل القوى البشرية، وإدخال أحدث التقنيات العلاجية، وتطبيق مفاهيم الحوكمة وأحدث الممارسات الإكلينيكية، وتطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية ومفاهيم الخدمات الفندقية، وتحسين تجربة المرضى، مما عزّز الوصول إلى مستوى الجودة الشاملة، وتحقيق التميز والتفوق على المستويين الإكلينيكي والخدمي.

وأضاف أن مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية في المنتدى الفرنسي للابتكار والأعمال في مجال الرعاية الصحية تعد فرصة قيِّمة لتبادل الخبرات والمعرفة، إلى جانب كونه منصة مثالية لفتح آفاق جديدة لتعزيز الشراكات الدولية وتعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال الرعاية الصحية والاستثمار، مؤكدًا أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الرعاية الصحية للمجتمعات حول العالم.

3 نماذج لأعمال الشراكة مع القطاع الخاص

وأشار السبكي إلى ثلاث نماذج أعمال للشراكة مع القطاع الخاص، يرتكز النموذج الأول على الاستثمار في البنية التحتية للمنشآت الصحية مثل بناء المستشفيات أو تطويرها، فيما يرتكز النموذج الثاني على الشراكة مع هيئة الرعاية الصحية في تشغيل وإدارة المنشآت الصحية التابعة لها التي تم تطويرها، ويرتكز الثالث على نموذج متكامل من الأول والثاني يضم البناء والتشغيل للمستشفيات في مصر.

وتابع أن وجود نظام التأمين الصحي الشامل في مصر يضمن للمستثمرين أن يكون لهم عائد على الاستثمار يتناسب مع حجم استثماراتهم، مؤكدًا ما أتاحه هذا النظام من فرص واعدة وغير متناهية للاستثمار في هذا القطاع الصحي بمصر.

ولفت السبكي إلى أن مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية في المنتدى الفرنسي تعكس التزامها بالابتكار والأعمال في مجال الرعاية الصحية، مؤكدًا أن التكنولوجيا الحديثة والحلول الابتكارية تسهم في تطوير قدراتنا وتحسين العناية بالمرضى وتعزيز الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات الصحية، ونعمل على دعم الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الرعاية الصحية في مصر، وتعزيز التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وتابع السبكي: «نشجع الشركات والمستثمرين الدوليين على استكشاف فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في مصر، نحن نوفر بيئة استثمارية مشجعة ومنصات للابتكار والأعمال التجارية في هذا القطاع المزدهر»، مؤكدًا أن الاستثمار في الرعاية الصحية بمصر يعد فرصة قوية للنمو والتوسع.

واختتم: «نود أن نعبر عن فخرنا بالإنجازات التي حققتها مصر في مجال الرعاية الصحية، ونؤكد التزامنا المستمر بتحسين الخدمات الصحية وتعزيز الجودة والمعايير العالمية».

وجاء ذلك بحضور العديد من وزراء الصحة، ورؤساء الهيئات الصحية، وممثلي وزارات التجارة الخارجية والاستثمار في عدد من الدول الأوربية مثل فرنسا وإنجلترا وألمانيا، إلى جانب وفود ضخمة من دول أفريقيا مثل كوت ديفوار ونيجيريا وتشاد، كما حضر وفود من الدول العربية مثل السعودية والإمارات وليبيا والعراق وأوزبكستان وكازاخستان.