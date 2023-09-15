مدير «الرعاية الصحية» بالسويس: المجمع الطبي الجديد جاهز للعمل

قال الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام الرعاية الصحية بالسويس، إن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تعتبر حلمًا للمصريين بوجود رعاية صحية لائقة، وبجودة عالمية، وهذا ما يتم تطبيقه في السويس حاليا.

استلام 25 وحدة ومركز طبي

وأضاف «الحفناوي»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه عندتطبيق المنظومة حاولنا تجنب الملاحظات التي حدثت في المحافظات الأخرى.

وشدد على أن مجمع السويس الطبي مهيأ لتزويد المواطن بالخدمات اللازمة، وتم استلام 25 وحدة ومركز طبي يتم عليها للربط السكاني والفحص الشامل لمواطنين السويس.

المرحلة التجريبية لتطبيق منظومة التأمين الصحي

وتابع: الآن يتم تطبيق المرحلة التجريبية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس، والانتهاء من تأسيس المجمع الطبي، ويعتبر المستشفى أكبر مسشفى حكومي من حيث المساحة، وعدد الأسرة، الأقسام، النظام الطبي وجودة الخدمات، وذلك يعتبر نقلة كبيرة بالخدمات الطبية.