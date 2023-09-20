تفاصيل معرض «بيزنس يا شباب».. «علشان لو محتاج تمول مشروعك»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية عن توفير عدد من الشركات لتقديم الخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بمعرض «بيزنس يا شباب» الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل معرض بيزنس يا شباب ومجالات المعرضة وميعاد انعقاده وكيفية المشاركة فيه، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، وفقا لما أوضحته وزارة الشباب والرياضة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بزيادة اهتمام الدولة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تفاصيل معرض بيزنس يا شباب

- معرض للمنتجات الحرفية واليدوية تحت شعار «شباب مصر مستقبلها».

- 15 شركة تشارك بالمعرض لتقديم الخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

- يعد أكبر معرض لمنتجات وصناعات الشباب الحرفية واليدوية بمراكز الشباب.

- يضم المعرض مجموعة من المنتجات الحرفية واليدوية والمشروعات الصغيرة ومنها منتجات مصنوعة من «الجلود، الجوبلان، الخزف، الخشب، الرمل، الخوص، الكروشيه، النحاس، العرجون، خيوط الصوف والحرير والمكرمية، الفخار، الإيبوكس (الريزن)، الزجاج، الشموع، البامبو، الصدف».

ميعاد انعقاد معرض بيزنس يا شباب

المعرض مقرر تنفيذه خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر المقبل.

مكان انعقاد المعرض

استاد القاهرة الدولي.

أهداف المعرض

- إحياء الحرف التراثية واليدوية

- العمل علي فتح منافذ لتسويقها

- دعم الدولة للشباب

- دعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها.

- إيجاد اليات مبتكرة للمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة

- تبنى رؤية مختلفة ومتطورة لتنفيذ أفكار المشروعات المتوسطة والصغيرة.

- نشر ثقافة العمل الحر

- الحفاظ على التراث والهوية الثقافية

كيفية المشاركة في المعرض

أوضحت وزارة الشباب أن دخول المعرض للجمهور مجاناً طوال فترة المعرض والمقرر انعقاده على مدار 7 أيام متواصلة.