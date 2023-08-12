«قومي المرأة»: مشروع «هي تقود» مكّن الفتيات من إدارة مشروعات صغيرة

قالت دينا حسين، مقرر لجنة الشباب في المجلس القومي للمرأة، إنه يجرى العمل على جزء كبير لتمكين الشباب من الجنسين، بجانب الدور الرئيسي لتمكين المرأة داخل المجلس القومي للمرأة، مشيرة إلى أن كل المشروعات التي تقوم بها لجنة الشباب بالمجلس تخدم الجنسين، وهناك أكثر من مشروع، منها ما يتعلق بفتيات التعليم الفني، ويطلق عليه «هي تقود» الذي تم إطلاقه منذ 4 أعوام.

مشروع «هي تقود»

وأضافت «حسين»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مشروع «هي تقود» استهدف بنات التعليم الفني، وتمكينهن ليصبحن رائدات، مع تمكينهن لإدارة مبادرات ومشروعات صغيرة، مؤكدة أن توجه الدولة كله لتطوير وتمكين الشباب والفتيات بالتعليم الفني، لذلك يتم دعم تلك الجهود.

العمل مع مؤسسة «شباب القادة»

وتابعت، بأنه جرى العمل مع مؤسسة «شباب القادة» تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تجربة مشروع تمكين فتيات التعليم الفني بمحافظتين، ولاقى المشروع نجاحا كبيرا للغاية، لذلك يجرى التوسع بهذا المشروع في كل المحافظات بالسنة الثانية والثالثة والرابعة، وحتى الآن يتم العمل في محافظات القاهرة والجيزة والمنيا وبني سويف والإسماعلية، فضلا عن انضمام الفيوم والإسكندرية.