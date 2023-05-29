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«مكافحة الإدمان» يسلّم قروضا لدفعة من المتعافين لإنشاء مشروعات صغيرة

كتب:

منة عبده
03:36 م | الإثنين 29 مايو 2023
الدكتور عمرو عثمان - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

الدكتور عمرو عثمان - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

سلّم الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات لدعم مشروعاتهم الصغيرة، تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم.

العودة للعمل والإنتاج مرة أخرى

ووجّهت وزارة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات من خلال مبادرة «بداية جديدة» لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة، لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم.

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن أن إجمالي قيمة القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي، بلغت نحو 6 ملايين جنيه حتى الآن.

قيمة القروض

ويستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في تنفيذ دورات للتدريب المهني لمتعافي الخط الساخن «16023» على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل «صيانة أجهزة التبريد والتكييف»، وتدريب المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق على حرف مهنية مثل «أعمال النجارة والموبيليا»، ضمن برنامج العلاج بالعمل، وتدريب 12350 متعافيا من الإدمان على حرف مهنية حتى الآن.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.