التقديم لوظائف الشركة القابضة للمياه.. إليك الشروط والمستندات وآخر موعد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ممثلة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أن آخر يوم للتقديم على وظائف مهندسين سيكون غدا الخميس 21 سبتمبر.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، حاجتها لعدد من المهندسين عن طريق التعاقد للعمل بفروع الشركة المختلفة.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، التخصصات المطلوبة للمهندسين وشروط التقديم وكيفية التقديم، وفقا لما أوضحت الشركة في إعلان الوظائف الصادر عنها.

التخصصات المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على بكالوريوس هندسة من أقسام:

- كيمياء

- كهرباء قوى

- ميكانيكا «ميكاترونيك - إنتاج - قوى»

شروط التقديم

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط بسبب لطبيعة العمل الميداني بنظام الورديات على مواقع العمل المختلفة في نطاق عمل الشركة.

-أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على بكالوريوس هندسة.

- ألا يزيد سن المتقدم عن اثنان وثلاثون عاماً.

- تأدية الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيد أو تم إعفاؤه من تأديتها.

- اجتياز الاختبارات المقررة للوظيفة.

- ألا يكون المتقدم قد سبق له العمل بالشركة أو إنهاء خدمته لأي سبب.

- ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه في جنحة أو جناية.

- الشركة غير ملتزمة بتوفير سكن.

كيفية التقديم

نوهت الشركة القابضة للمياه، إلى أنه للتقديم على الوظائف يتم ملء النموذج المعد على موقع الشركة مؤكدة أنه لن يتم الاعتداد بغير ذلك www.redseaww.com.eg

المستندات المطلوبة للتقديم على الوظائف

- شهادة المؤهل الدراسي

- شهادة الميلاد

- شهادة الخدمة العسكرية

- بطاقة الرقم القومي سارية

- كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم صورة شخصية حديثة

- كارنية نقابة المهندسين ساري.

وأشارت الشركة القابضة للمياه إلى أنه سيتم الإعلان عن المستوفين للشروط والمرشحين لإجراء الاختبارات اللازمة ومواعيدها ونتائجها على موقع الشركة، موضحة أن الوظائف يتم شغلها عن طريق التعاقد وسيتم وضع المتعاقد تحت الاختبار لمدة 3 أشهر، وسيتم توزيع الذين اجتازوا الاختبارات طبقاً لاحتياجات العمل بفروع الشركة المختلفة وفقاً للترتيب النهائي لكل تخصص علي حدة من التخصصات المطلوبة.