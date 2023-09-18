مواعيد ملتقيات توظيف الشباب خلال الفترة المقبلة.. فرص عمل في 8 محافظات

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة تنفيذ ملتقيات للتوظيف خلال الفترة المقبلة بعدد من المحافظات، لتوفير فرص عمل للشباب.

ويأتى تنفيذ ملتقيات التوظيف ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، بتأهيل الشباب المصري لسوق العمل، وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب في كافة محافظات مصر

وتوضح «الوطن» في السطور التالية المحافظات المستهدفة من تنفيذ الملتقيات ومواعيدها، وفقا لما أوضحته وزارة الشباب والرياضة.

مواعيد الملتقيات والمحافظات المستهدفة

- تنفيذ ملتقيان توظيفيان بمحافظتي البحيرة والمنيا خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الجاري ضمن مبادرة «طور وغير»، ويومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر المقبل، من خلال مبادرة «توظيف مصر».

- تنفيذ 6 ملتقيات توظيف أخرى خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين بعدد من المحافظات التالية:

- الإسكندرية.

- الأقصر.

- كفر الشيخ.

- أسوان.

- القاهرة.

- الجيزة.

أهداف ملتقيات التوظيف

- تستهدف الملتقيات صقل الشباب بمهارات سوق العمل الوظيفية والتكنولوجية.

- توفير فرص العمل لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل.

- توفير فرص عمل للشباب من ذوى الهمم.

يشار إلى أن وزارة الشباب تنفذ مبادرتي «طور وغير» و«توظيف مصر»، بالتعاون مع مؤسسة كير مصر وشركة مايكروسوفت لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير فرص عمل للشباب.