إعلان نتيجة تحويلات الطلاب بين المدارس في الجيزة اليوم

قال مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إنّه سيتم إعلان نتيجة تحويلات الطلاب بين المدارس وبعضها للعام الدراسي 2023-2024، اليوم الأربعاء 20 سبتمبر، خاصة نتائج تحويلات طلاب المرحلة الثانوية.

نتيجة التحويلات بين المدارس

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ الإدارات التعليمية انتهت من إعداد قوائم الطلاب المقبولين في التحويلات بين المدارس 2023-2024 نتيجة توافر الشروط المطلوبة لقبول التحويلات لديهم، وجرى إرسال قوائم الطلاب للمدارس حتى يتمكن ولي الأمر من استكمال باقي ملف القبول.