وزير التعليم: لائحة الانضباط تستهدف خلق بيئة مدرسية آمنة ومحفزة

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا لبحث المراجعة النهائية للائحة النظام والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي؛ تمهيدا لإصدار القرار الوزاري الخاص بهذا الشأن.

الانضباط في المدرسة أولوية مهمة

وأكد حجازي، أن لائحة النظام والانضباط المدرسي المحددة لتنظيم حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور، ومسئوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة؛ تستهدف تحقيق الانضباط الذاتي للطالب داخل وخارج المدرسة، مشيرا إلى أن الانضباط في المدرسة المصرية يمثل أولوية مهمة ينبغي أن تسير بشكل متوازٍ جنبا إلى جنب مع أولويات العملية التعليمية الأخرى مثل تطوير المناهج، ودمج التكنولوجيا في التعليم، والاهتمام بالنشاط المدرسي الذي يساعد على تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم، وتطوير طرق التدريس.

لائحة النظام والانضباط المدرسي

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن لائحة النظام والانضباط المدرسي وقائية وعلاجية، وذلك من أجل خلق بيئة مدرسية آمنة ومحفزة، وحدوث حالة من الانضباط داخل المدارس التابعة للوزارة بالمحافظات.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد إصدار القرار الوزاري بشأن لائحة الانضباط المدرسي وتعميمها على المديريات التعليمية والإدارات لتطبيقها في العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجاري.