عاجل.. وزير التعليم يكشف الملامح النهائية للائحة الانضباط المدرسي

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المرتكزات الأساسية التي تعتمد عليها لائحة الانضباط المدرسي، التي من المقرر أن يجري تطبيقها العام الدراسي الجديد 2023/2024، ومن أهمها العمل على تحقيق حماية الطفل، باعتباره حقا أساسيا من حقوقه التي يكفلها القانون، والنظر إلى الممارسات المرغوب فيها في المدارس، على أنها وسيلة وشرط لازم لتحقيق التعلم الفعال.

جاء ذلك خلال الاجتماع لبحث المراجعة النهائية للائحة الانضباط المدرسي، المقرر أن تطبق بداية العام الدراسي 2023/2024 من 30 سبتمبر.

وتابع أن عملية توفير وتطوير نظام مدرسي فعال تعتبر مسؤولية كل من له علاقة بالعملية التربوية التعليمية، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات إنمائية، ووقائية وعلاجية للحد من مشكلات عدم الانضباط، في إطار اجتماعي تشاركي تعاوني، بجانب الاهتمام بحقوق الطلاب في الحياة الكريمة والنمو والتعلم والاحترام.

وشدد على مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، والاهتمام بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ومعرفة الأسباب التي تؤدي إلى ظهور المشكلات السلوكية في المدرسة باعتباره متطلبا أساسيا لمعالجة هذه المشكلات والتقليل من آثارها، والإعلان الواضح عن تعليمات نظام الانضباط المدرسي للطلاب وأولياء الأمور، وجميع من لهم علاقة بالعملية التعليمية قبل اتخاذ أي إجراء.

كما جرى خلال الاجتماع، مراجعة بنود لائحة النظام والانضباط المدرسى التي تضمنت تشكيل لجان الحماية، واختصاصاتها، ومنها لجنة الحماية المدرسية، لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية، ولجنة الحماية المركزية بمديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى الحقوق والواجبات والمسئوليات وفق لائحة النظام والانضباط المدرسى، وواجبات ومسئوليات الاخصائى الاجتماعى، وواجبات ومسئوليات الاخصائى النفسى، ومسئوليات وصلاحيات المعلمين، فضلا عن حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور.

كما جرى استعراض التدخلات التربوية والإجراءات العلاجية والتى تضمنت رصد المخالفات وتقسيمها إلى مستويات، وتقديم عدة طرق لمعالجتها.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة جیهان کمال مساعد الوزير للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والدكتور أکرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، ونادية عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الادارة العامة لشئون القيادات التربوية، والدكتورة إیمان حسنی مستشار التربية الاجتماعية، والدكتورة فاطمة محمد مستشار التربية النفسية.