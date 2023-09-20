تكليفات مهمة من «التعليم» للعام الدراسي الجديد.. بينها «سد عجز المعلمين»

تواصل المديريات التعليمية استعدادتها لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، المقرر أن يبدأ يوم 30 سبتمبر حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالخريطة الزمنية للعام الدراسي، المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

من جانبه، طالبت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الإدارات التعليمية بالمرور داخل المدارس على جاهزية المدارس وتنفيذ خطة صيانة المباني المدرسية لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس وجميع العاملين بالمؤسسات التعليمية .

اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية

وشددت مديرية التعليم بالقاهرة، على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية والانتهاء من الجداول وتفعيل اليوم الرياضي وغرس وتنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب وجميع العاملين وحسن استقبال الطلبة في اليوم الأول للدراسة والاحتفال بهم.

سد العجز وعدم ترك فصل دون معلم

ووجّهت مديرية تعليم القاهرة، بعرض سلبيات العام الماضي وطرق حلها وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية، ومناقشة القواعد العامة والأوراق المطلوبة للتطوع، وكيفية سد العجز وعدم ترك فصل دون معلم، وحث المعلمين بالتيسير على الطلاب وعدم إرهاق أولياء الأمور بالطلبات.