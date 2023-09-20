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الكاتب جميل عفيفي: صعيد مصر شهد تنمية شاملة منذ تولي الرئيس السيسي الحكم

كتب:

منى صلاح
10:36 ص | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
إكسترا نيوز

إكسترا نيوز

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إنَّه خلال فترة زمنية تعد قصيرة وتوقيت هام شهد صعيد مصر تنمية شاملة بفضل جهود الدولة في إقامة المشروعات القومية على مدار السنوات الـ10 الأخيرة، والتي استهدفت البنية التحتية وتوفير الخدمات وفرص العمل لأهالي الصعيد.

«عفيفي»: صعيد مصر حجر الزاوية للبلاد وتنميته هدف قومي

وأضاف «عفيفي»، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلامي رامي الحلواني، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّه نظراً لأهمية صعيد مصر الذي يعد بمثابة حجر الزاوية للبلاد، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتنميته، خاصةً فهو لعقود طويلة كان مهملاً، حتى أن بعض القرى كانت تعاني من نقص الكهرباء أو المياه النظيفة والمراكز الصحية والمدارس كان بها عجز شديد أيضاً.

«عفيفي»: الرئيس السيسي تبنى خطة تنمية شاملة للصعيد منذ توليه الحكم

وتابع الكاتب الصحفي، أنَّ اهتمام الرئيس السيسي بـ الصعيد بدأ من اليوم الأول لتوليه الرئاسة في عام 2014، ليسارع في العمل والبناء بخطة واستراتيجية واضحة تهدف إلى التنمية نظراً لامتلاك صعيد مصر مقومات وثروات طبيعية وبشرية يجب استغلالها لاستكمال عملية البناء والتطوير والتنمية.

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بقلم منى صلاح