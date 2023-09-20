افتتاح معرض «أهلا مدارس» في الإسكندرية بأسعار مخفضة

افتتحت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك في الإسكندرية، معرض أهلا مدارس لتلبية احتياحات المواطنين من مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، وذلك بحضور المهندس البديوي السيد، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، ومحمد أبو هندية، عضو مكتب الحزب بالإسكندرية، ووجود مديري بعض الإدارات المعنية بالحي.

توفير احتياجات المدارس بأسعار مخفضة

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن معرض أهلاً مدارس يشمل كل احتياجات الطلاب، في إطار تقديم الدعم وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية الاحتياجات بأسعار تنافسية وتخفيضات، وخصومات تصل إلى 30% حتى تجد الأسرة كل ما يلزمها دون عناء ومن مكان واحد، مشيرة إلى أنه جرى التنبيه على العارضين بتثبيت الأسعار على كل منتج قبل الخصم وبعد الخصم لضمان عدم التلاعب في الأسعار.

3 معارض بحي الجمرك

وأشارت رئيس حي الجمرك إلى أن الحى يضم 3 معارض أهلاً مدارس لتغطية كل المناطق، إذ جرى وضع معارض المستلزمات المدرسية الأول بجوار شركه الملاحة البحرية بالجمرك، والثاني أمام النادي الوطني باللبان، والثالث أمام مسجد البردي بسوق السنوسي باللبان، وتجرى المتابعة لجميع المعارض داخل الحي، لضمان مدى توافر جميع الأدوات المكتبية والمنتجات المدرسيه داخل المعرض، ومدى إقبال المواطنين على الشراء ومتابعة نسبه التخفيضات.