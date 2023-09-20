طقس الإسكندرية.. هل نزول البحر أمان اليوم؟

شهد طقس الإسكندرية اليوم أجواء مستقرة، إذ الاعتدال النسبي في الحرارة وهدوء الأمواج، ما يمثل فرصة مميزة للمصطافين الراغبين في القدوم إلى الإسكندرية قبل انتهاء الصيف.

طقس الإسكندرية اليوم

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم غياب الأمطار، بالإضافة إلى هدوء الأمواج والتي تصل إلى 1.75 متر، وصفته الأرصاد الجوية بأنه معتدل، بينما تسجل درجات الحرارة انخفاضا نسبيا حيث العظمى 29 والصغرى 23، بينما يزداد الشعور بالحرارة نظرا إلى ارتفاع نسبة الرطوبة التي تصل إلى 90% العظمى و50% الصغرى.

سرعة الرياح في الإسكندرية اليوم

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية اليوم الجمعة، مائل للحرارة صباحا ويتغير بشكل كبير حيث يميل إلى البرودة مساء مع نشاط رياح ملحوظ يبلغ 28 كيلو متر في الساعة، مع اعتدال في ارتفاع الأمواج.

حالة البحر مع طقس الإسكندرية

ويرتبط طقس الإسكندرية اليوم، أيضا بحالة البحر وهي التي تتباين أيضا ما بين خفيفة إلى معتدلة في ظل إرتفاع الموج من 1 إلي 1.75 متر، الأمر الذي يتبعه نزول البحر بشكل طبيعي دون قلق مع الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ ومعرفة لون الرايات على الشاطئ المتجه إليه المواطنين قبل النزول.