مسابقة طلابية في الابتكار وريادة الأعمال لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

قرر الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عقد مسابقة طلابية في الابتكار وريادة الأعمال، يتنافس فيها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك في إطار تشجيع طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على الابتكار وريادة الأعمال.

شروط المسابقة

وأوضحت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر صفحتها الرسمية، شروط المسابقة الطلابية في الابتكار وريادة الأعمال، كما يلي.

- إعداد فيديو 3 دقائق يشرح الفكرة مدعوما بنموذج أولى للفكرة وإرسال الفيديو عن طريق المدير الكأاديمي للمدرسة على البريد الإلكتروني التالي، appliedtech.info@moe.edu.eg في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 23-9-2023 وسيتم الاتصال بالمشروعات الصاعدة للمراحل التالية.

- إجراء المرحلة التالية للمشروعات الصاعدة يوم الثلاثاء 26-9-2023 بمقر اللجنة المختصة بمدرسة الشهيد أحمد تعلب.