استئصال ورم من مخ سيدة في مستشفى برج العرب بالإسكندرية

نجحت مستشفى برج العرب بقيادة دكتور وليد مختار، مدير المستشفى، في إجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم في المخ، وإنقاذ مريضة من الاضطرابات العصبية، بحسب بيان صحة الإسكندرية.

تعاني المريضة من بعض الاضطرابات العصبية، وبعد إجراء الكشف والفحوصات اللازمة، جرى اكتشاف وجود ورم في المخ يؤثر على الوظائف العصبية، وبالفعل تم التجهيز لدخول العمليات يوم الاثنين الماضي لاستئصال الورم، والمريضة بحالة جيدة الآن وفي تحسن ملحوظ.

شارك في اجراء العملية كلاً من: الدكتور أحمد الرحماني اخصائي جراحة المخ و الأعصاب، دكتورة نورهان مشالي أخصائي التخدير وفريق متميز من تمريض العمليات.

وأكدت صحة الإسكندرية أن مستشفى برج العرب أجرت خلال الفترة الأخيرة بإجراء العديد من عمليات جراحات المخ والأعصاب الدقيقة لكبار السن و الأطفال حتى عمر أيام، بالإضافة إلى 4 جراحات استئصال أورام بالمخ والتي تحتاج لمهارة ودقة عالية، وذلك ما يتميز به فريق عمل قسم المخ و الأعصاب بالمستشفى.

وتقدم الدكتور وليد مختار، مدير المستشفى بالشكر والتقدير للطاقم الطبي القائم على العملية لما بذلوه من جهد لإنقاذ حياة المريضة.

صحة الإسكندرية تشكر الأطباء

وأعربت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن فخرها بفريق العمل وروح التعاون، وأشادت بالتنسيق المثمر بين رؤوساء الأقسام والهيئة الطبية والإدارية، والذي أتى ثماره في انقاذ حياة المريضة.