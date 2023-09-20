«شباب الإسكندرية» تنظم مسابقة ثقافية لرفع وعي الأطفال

أعلنت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، تنظيم مسابقة ثقافية بين الشباب بمركز شباب الوفاق التابع لفرع شباب برج العرب، شارك فيها 37 فردا، جرت بينهم منافسة قوية للوصول إلى الحلول الصحيحة والفوز بالمسابقة، وخلقت روحا من التنافس الشريف في جو من المرح والبهجة.

تنمية القدرات الإبداعية

وأوضحت في تصريحات لـ«الوطن» أن المسابقة الثقافية ضمن خطة النشاط الثقافي للمركز لشهر سبتمبر للعام المالي 2024/ 2023 وفي إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتفعيل الندوات الثقافية والأنشطة المختلفة للطلائع والشباب السكندري داخل مراكز الشباب.

تنوع واستمرار الأنشطة

وأكدت أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تحرص دائما على تنوع أنشطتها داخل مراكز الشباب على مستوى عروس البحر الأبيض المتوسط، مع استمرار الأنشطة مع تعديل المواعيد خلال فترات الدراسة بما يتناسب مع أبناءنا، إذ أن ممارسة الرياضة والأنشطة الفنية والثقافية ترفع درجة الوعي لدى النشء والشباب والأطفال.