انطلاق احتفالات دير مارجرجس الرزيقات 10 نوفمبر

أعلن الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها والمشرف البابوي لدير مارجرجس الرزيقات جنوب غرب الأقصر، موعد بدء احتفالات دير مارجرجس الرزيقات 2023، قائلا إنَّ احتفالات دير مارجرجس الرزيقات السنوية تنطلث في 10 نوفمبر المقبل وتنتهي 16 نوفمبر.

احتفال دير مارجرجس الرزيقات

وأشار مطران شبرا الخيمة إلى أن الشهيد مارجرجس يحتل مكانة مكانة كبيرة عند الأقباط، إذ يطلق اسمه على الكثير من الكنائس في مصر ويسمى الكثير من أقباط أبنائهم على اسم مارجرجس وله الكثير من المعجزات عند المسيحين والمسلمين.

وأضاف أنَّ عدد زوار الدير بحسب محافظة الأقصر يصل إلى مليون زائر خلال أيام الاحتفال للتبرك من دير، متابعاً يبدأ نظام حجز الخيام من يوم 1 أكتوبر على أن يفتح الدير أبوابه أمام الزوار من يوم 1 نوفمبر المقبل ويبدأ الاحتفال الرسمي يوم 10 من الشهر نفسه.

معلومات عن دير مارجرجس الرزيقات

ونوه إلى ضرورة الالتزام بأماكن المبيت والحجز في الدير خلال أيام الاحتفال، محذراً من عدم الحضور قبل موعد بدأ الاحتفال في بداية نوفمبر.

جدير بالذكر أنَّ دير مارجرجس يقع جنوب غرب الأقصر في قرية الرزيقات، ولذلك سمي بدير الرزيقات نسبة للقرية التي يقع بها، وترجع الكنيسة الموجودة بالدير إلى القرن 18 و19 الميلادي، إذ أُقيمت مكان كنيسة تهدمت بسبب النمل الأبيض، ويأتي الاحتفال في ذكرى تكريس أول كنيسة على اسم الشهيد مارجرجس في فلسطين.