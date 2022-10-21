انطلاق احتفالات مولد دير مارجرجس بالأقصر 10 نوفمبر

أعلن دير الشهيد مارجرجس الروماني بجبل الرزيقات بمركز أرمنت جنوب الأقصر، عن بدء الاحتفال بعيد تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين بديره العامر بجبل الرزيقات بدءًا من 10 نوفمبر حتى 16 نوفمبر من الشهر المقبل.

انطلاق احتفالات مولد دير مارجرجس بالأقصر

وأضاف في بيان له أن التخييم خارج الدير يبدأ في اليوم الأول الموافق 1 من شهر نوفمبر المقبل داخل أسوار الدير مطالباً الجميع بالالتزام بالمواعيد المحددة.

ومن المقرر أن تستمر الفعاليات لمدة 7 أيام على أن تختتم فى 16 نوفمبر المقبل، بناء على تعليمات قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، واللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، التي يترأسها نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، ونيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص ونيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

من هو مارجرجس الروماني؟

والشهيد مارجرجس الروماني، ولد في مدينة اللد بفلسطين كان يعمل قائدا للجيش الروماني إبان حكم الملك دقلديانوس، الذي أعطاه لقب أمير والجنسية الرومانية وأهداه الحصان الأبيض الذي يظهر به في كل الاحتفالات، تعرض للتعذيب 7 سنوات على يد الملك بعد وقيعة بينه وبين الملك إثر إصدار الملك مرسوم يقضي بإعدام وحرق المسيحيين وحرق كنائسهم، فرفض مارجرجس المرسوم ومزقه الأمر الذي أثار غضب الملك وأمر بتعذيبه سبع سنوات وفي النهاية قطع رأسه.