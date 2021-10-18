بدء احتفالات دير مارجرجس في الأقصر 10 نوفمبر المقبل

أعلن دير مارجرجس بالرزيقات التابعة لمركز أرمنت جنوب غرب الأقصر، عن بدء استقبال الزوار الأقباط بداية من 10 نوفمبر المقبل حتى 16 من نفس الشهر، تزامنًا مع بدء الإحتفالات التي تُقام داخل الدير بمولد «مارجرجس»، وسط اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد بين الزوار.

احتفالات المولد

وأوضح «القس توماس الرزيقي»، أمين عام دير مارجرجس غرب محافظة الأقصر، أن الاحتفال بالمولد سيكون داخل دير مارجرجس هذا العام بالزيارة فقط دون الإقامة، حفاظًا على الجميع وسلامتهم في ظل جائحة كورونا، لافتا إلى أن الدير اتخذ إجراءات معينة بسبب تلك الجائحة وستقتصر الاحتفالات على زيارة الدير فقط بشكل مؤقت هذا العام.

إجراءات احترازية للوقاية من كورونا

وأضاف «الرزيقي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن تبدأ زيارة الدير خلال الفترة من 10نوفمبر وحتى الـ 16 من الشهر نفسه، بداية من الساعة السادسة صباحًا وحتى ال10 مساءا من نفس اليوم، مع عدم التخييم أو المبيت مثلما كان يحدث في السنوات الماضية قبل انتشار فيروس كورونا.

وأكد أمين عام دير ماري جرجس، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية خلال فترة زيارة الدير والاحتفال بالمولد، عبر ارتداء الكمامات فضلًا عن استخدام المواد المطهرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

والجدير بالذكر، أن احتفالات المولد تقام تحت رعاية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكذلك تحت إشراف اللجنة البابوية المشرفة عليها.