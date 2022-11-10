تزامنا مع الاحتفال بمولده.. 15 معلومة عن دير «مارجرجس» الرزيقات بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر، فعاليات انطلاق مولد دير «مارجرجس» بالرزيقات بمدينة أرمنت، وذلك بمشاركة الآلاف من الزوار ومن أبناء الكنيسة، حيث يستمر المولد لمدة 6 أيام خلال شهر نوفمبر الجاري، بخروج زفة أيقونة الشهيد مارجرجس يتقدمها كهنة الدير.

تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بفلسطين

ويأتي الاحتفال بدير «مارجرجس» بالرزيقات، كل عام في الفترة من 10 نوفمبر وحتى 16 نوفمبر الجاري، والذي يوافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس في مدينة «اللد بفلسطين».

تاريخ دير «مارجرجس» الرزيقات

وترصد «الوطن»، تاريخ الدير بجبل الرزيقات وتحتفل الكنيسة بالمولد السنوي له بمشاركة الآلاف من الأسر المسيحية وهو كالتالي:

1- يقع دير «مارجرجس» بالرزيقات على مسافة 13 كم جنوب أرمنت و5 كم جنوب غرب قرية الرزيقات.

2- سمي الدير بالرزيقات لأن الأقباط اعتادوا على إلصاق اسم القرية القريبة منه باسم الدير.

3- الدير مستطيل الشكل إلى حد ما وتحيط به الأسوار المرتفعة من كل جانب.

4- الكنيسة الحالية بالرزيقات قديمة وترجع إلى القرن 19/ 18 وقد أقيمت مكان كنيسة أخرى تهدمت بسبب النمل الأبيض.

5- الكنيسة بداخلها 6 هياكل و3 خوارس، وصحن الكنيسة، للكنيسة 24 قبة.

6- تضم الكنيسة هيكل باسم مارجرجس شفيع الكنيسة، وهيكل باسم الأنبا أنطونيوس، بالإضافة لهيكل باسم الأنبا متاؤس الفاخوري.

7- تضم الكنيسة هيكل باسم السيدة العذراء وهيكل باسم الملاك وهيكل الشهداء وصحن الكنيسة.

8- الكنيسة لها 3 أبواب رئيسية للجهات المختلفة البحرية والغربية والجنوبية.

9- بدأ الأنبا أغاثون عقب انتدابه 1975م، بأول أعمال الترميم بالدير وبناء سور جديد له بدلا من السور المهدم.

10- بدأت أول فعاليات لعيد مارجرجس بالرزيقات في سنة 1975م.

11- في 14 يوليو عام 1978 أرسل الأنبا بموا إلى الدير الأنبا بيشوي خمسة من الشبان لرهبنتهم تمهيدا لنقلهم إلي دير مارجرجس بالرزيقات لتعميره رهبانيا.

12- في 18 يوليوم عام 1979، تم سيامة ثلاثة قسوس منهم وبدأت تصلي القداسات ويحفظ الطقس الرهباني والروحي بالدير.

13- وجه البابا شنودة الثالث الأنبا بموا المشرف على الأديرة القديمة لشراء المزرعة المجاورة للدير مساحتها 111 فدان، وذلك يوم 27 يناير عام 1979.

14- وفي 1980 صار الدير عامر بالرهبان حيث سكنة 10 رهبان وطالبي رهبنة.

15- وفي الأول من يونيو 1985 أعترف المجمع برئاسة البابا شنودة الثالث بالحياة الرهبانية بدير مارجرجس الرزيقات، كما تم اعتباره من الأديرة العامرة.