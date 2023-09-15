موعد انتهاء فصل الصيف 2023.. «باقي كام يوم ويخلص؟»

منذ انتهاء عاصفة دانيال القادمة من اليونان عبر الأراضي الليبية على مصر، وتشهد كافة الأنحاء استقرارا في الأحوال الجوية، وانخفضت درجات الحرارة مقارنة بما سجلته خلال الأسبوعين الماضيين أثناء الموجة الحارة، إذ تسجل درجات الحرارة المعدلات الطبيعية في جميع المحافظات، الأمر الذي جعل العديد من المواطنين يتوقعون حلول فصل الخريف ويرغبون في معرفة موعد انتهاء فصل الصيف 2023.

موعد انتهاء فصل الصيف 2023

وعن موعد فصل الصيف 2023، أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء فصل الصيف 2023، إذ ينتهي في 21 سبتمبر من كل عام، ليبدأ حينها فصل الخريف بشكل رسمي، والذي يتسم بالتغيرات المناخية والتقلبات الجوية، باعتباره فصل انتقالي من فصل الصيف لفصل الشتاء.

حالة الطقس في فصل الخريف

وأضافت «غانم» في حديثها لـ«الوطن» أنه بعد موعد انتهاء فصل الصيف 2023، فيستم النصف الأول من فصل الخريف، بسمات فصل الصيف، لتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي وصولا لفصل الشتاء، لتبدأ حالة الطقس حينها تميل للأجواء الشتوية، إذ يتسم النصف الثاني منه بسمات فصل الشتاء.

موعد فصل الشتاء في مصر

ويستمر فصل الخريف في مصر لمدة 3 شهور، ليبدأ فصل الشتاء رسميا في مصر في 21 ديسمبر من كل عام، وبعد هذا الموعد تبدأ الأجواء الشتوية تسود كافة الانحاء، إذ تنخفض درجات الحرارة ونشهد سقوط أمطار.