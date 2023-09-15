موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023.. «اعرف هتظبط ساعتك أمتى؟»

أسابيع قليلة تفصلنا عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023، بعد أن استمر العمل به لما يقرب من 6 أشهر متواصلة، بناء على قرار من مجلس الوزراء بتطبيق التوقيت الصيفي في مصر، والذي تم من خلاله تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023

وفي شهر أبريل الماضي، أصدر مجلس الوزراء قرارا بتطبيق التوقيت الصيفي، ليبدأ العمل به في آخر جمعة من شهر أبريل، على أن يستمر تطبيق ذلك التوقيت حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، ليكون ذلك هو موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023 في مصر.

خطوات ضبط الساعة على التوقيت الشتوي

بعد معرفة موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023، وعندما يحين موعد تطبيق التوقيت الشتوي، وبحلول منتصف ليل آخر خميس في شهر أكتوبر المقبل، يقوم المواطنون بتأخير الساعات، سواء كانت ساعة الحائط أو اليد أو ساعات الموبايلات والأجهزة الإلكترونية لمدة 60 دقيقة.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أوضح أسباب تطبيق التوقيت الصيفي والاستفادة التي تعود علينا من تطبيقه، أبرزها ترشيد الطاقة والكهرباء والسولار والمواد البترولية والغاز، فضلا عن توفير مبلغ قدره 150 مليون دولار من استهلاك الكهرباء، وتوفير عملة صعبة.