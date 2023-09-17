مجلس الوزراء يحدد متوسط أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم.. «اعرف بكام»

حدد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم متوسط أسعار كافة السلع التي يحتاج إليها المواطن ومن بينها أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، وكافة أسعار السلع الأخرى مثل الأرز والمكرونة والجننوغيرها.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» متوسط أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، وباقي السلع من واقع ما رصده تقرير مجلس الوزراء اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023، حول السلع.

الطماطم: 19 جنيها.

الباذنجان الرومي: 14 جنيها.

البطاطس: 14 جنيها.

البصل الأحمر: 23 جنيها.

الخيار: 16 جنيها.

الفلفل الرومي: 17 جنيها.

الثوم: 41 جنيها.

الليمون: 18 جنيها.

الملوخية: 13 جنيها.

التفاح البلدي: 30 جنيها.

الموز البلدي: 19 جنيها.

العنب البناتي: 27 جنيها.

كنتالوب: 22 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

أما عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في سوق العبور فقد جاءت على النحو التالي:

عنب بناتي أصفر وأحمر: من 18 إلى 24 جنيها.

عنب كرمسن: من 18 إلى 28 جنيها.

تفاح مصري: من سعر 16 إلى 26 جنيها.

تفاح أمريكي إيطالي: من 25 إلى 35 جنيها.

تفاح سوري لبناني: من 18 إلى 28 جنيها.

بلح بارحي: من 25 إلى 40 جنيها.

تين برشومي: من 10 إلى 18 جنيها.

الجوافة: من 10 إلى 16 جنيها.

الرمان: من 7 إلى 15 جنيها.

المانجو العويس: من 27 إلى 43 جنيها.

الكوسة: من 9 إلى 14 جنيها.

الجزر: من 10إلى 17 جنيها.

الفاصوليا الخضراء : من 22 إلى 28 جنيها.

البامية: من 28 إلى 32 جنيها.

البطاطا: من 4 إلى 6 جنيهات.