تفاصيل هزة أرضية ضربت مرسى مطروح اليوم.. لا خسائر بالأرواح

خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وقع هزة أرضية في مرسى مطروح، إلا أنه لم يشعر به أي مواطن من سكان المدينة الساحلية والقرى والنجوع المجاورة لها.

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هزة الأرضية كانت على بعد 265 كيلومترا شمال غرب المدينة، وعمق 13 كيلو مترا وبقوة 4:5 درجة على مقياس ريختر، حسب بيان المعهد، ولم يرد له ما يفيد بالشعور بالهزة أو وجود خسائر.

لا خسائر في زلزال مرسى مطروح

وأكد مصدر مسؤول بمحافظة مطروح في تصريحات لـ«الوطن» أن إدارة الأزمات من خلال غرفة العمليات المنعقدة بالمحافظة لم ترصد وقوع أية خسائر جراء ما حدث من هزة أرضية في مدينة مرسى مطروح، في الأرواح أو الممتلكات، ولم ترد إليها شكاوى من المواطنين، من سكان أحياء المدينة والمناطق السكنية المحيطة بها، كما لم تتلق بلاغات بخصوص الزلزال حتى الآن، ويجرى المتابعة علي مدار الساعة.

ومن جانبه، أكد إدريس أبو السويطية عمدة قبيلة الجميعات بمطروح من سكان شرق مدينة مرسى مطروح، أنه لم يشعر بوجود أي هزة أرضية، في مرسى مطروح، فيما أوضح الحاج عطية شتا من عواقل قبيلة العجنة بمطروح وسكان غرب المدينة أنه لم يشعر وأسرته بوجود أي زلزال اليوم.