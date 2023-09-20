«الضرائب»: الإيصال الإلكتروني يمكن المصلحة من متابعة حركة البيع والشراء بالسوق

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة تعمل على الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة، تحقيقًا لرؤية مصر للتحول الرقمي 2030، لافتًا إلى حرص المصلحة على تطبيق هذه المشروعات بشكل تدريجي على المجتمع الضريبي، وكذلك تقديم كامل الدعم والمساعدة للممولين للالتزام بهذه المشروعات، ومن هذه المنظومات الإلكترونية منظومة الإيصال الإلكتروني، والتي تُعد بمثابة امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية التي تتم بين كل أطراف العمليات التجارية، ما يُمكن المصلحة من متابعة جميع حركات البيع أو الشراء التي تتم بالسوق، لافتا إلى أن جميع مشروعات التطوير والميكنة بالمصلحة تحظى بمتابعة مستمرة ودقيقة من وزير المالية.

إنشاء نظام مركزي إلكتروني

وأشار الدكتور إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.

وأضاف أن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى التحقق من صحة بيانات مُصدر الإيصال، وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات، وتساعد الدولة على تكوين قاعدة بيانات ضخمة للتعاملات التجارية، والتي تسهم في تحليل البيانات، ما يدعم اتخاذ الحكومة للقرارات التي يترتب عليها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني

وأكد أن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني يحقق العديد من الفوائد للممولين، منها تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبي للممول، والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عالي لدى المصلحة، لافتا إلى بدء إلزام المرحلة الرابعة (المرحلة الثانية الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني منذ 15 يوليو 2023، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم (396) لسنة 2023، مطالبًا جميع الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وأشار إلى أنه يمكن للمجتمع الضريبي الاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني) عبر الرابط التالي:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

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