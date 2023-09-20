قوات حفظ سلام روسية تجلي أكثر من 2000 مدني من ناجورني قره باخ

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن قوات حفظ السلام الروسية أجلت أكثر من 2000 مدني من قره باخ، وهي منطقة انفصالية تسيطر عليها عرقية الأرمن، بعد أن بدأت أذربيجان عمليتها «لمكافحة الإرهاب»، أمس الثلاثاء، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «تاس الروسية».

ودعا أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى «وقف فوري للقتال» في ناجورني قره باخ الانفصالية، إذ شنت أذربيجان عملية عسكرية خلّفت 29 قتيلًا.

وأدان «جوتيريش» بأشدّ العبارات الأحداث الجارية في «ناجورني قره باخ»، داعيًا إلى وقف فوري للقتال ووقف التصعيد والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار لعام 2020، واحترام مبادئ القانون الإنساني الدولي، حسب وكالة أنباء «فرانس برس».

وطالبت فرنسا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في هذا الصدد، ولفت مصدران دبلوماسيان للوكالة الفرنسية، إلى أن هذا الاجتماع يُعقد على الأرجح، غدًا الخميس.