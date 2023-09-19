إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، قرب مركز ومدينة فايد، جراء تصادم سيارة مجهولة مع دراجة نارية، وجرى نقلهم إلى مستشفى فايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة مجهولة الهوية مع دراجة نارية يستقلها أب وطفليه قرب منطقة قمة فايد وانتقال قوات الشرطة لمكان الحادث.

سيارات الإسعاف تنقل المصابين

ووجه اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للطوارئ بانتقال 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي، ومتابعة حالتهم وتلقيهم العلاج اللازم.

وقالت مصادر طبية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الحادث أسفر عن إصابة كل من: محمد محمد عزب خطاب ونجلته منة محمد محد عزب 8 سنوات، ونجله الأصغر أنس محمد محمد عزب 6 سنوات.

وأضافت المصادر الطبية أن المصابين تم استقبالهم في قسم الطوارئ في مستشفى فايد التخصصي، وجار إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، للتأكد من استقرار الحالة الصحية وعدم وجود أي نزيف داخلي.