أسماء ضحايا حادث سقوط أحجار من سيارة نقل على ملاكي بطريق «السخنة - السويس»

أفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، أن قسم الطوارئ استقبل 4 جثث أشخاص لقوا مصرعهم في حادث سقوط أحجار من سيارة نقل على سيارة ملاكي بطريق «السويس - العين السخنة»، وتم نقلهم إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف الجهات المختصة للتحقيق.

أسماء ضحايا حادث طريق العين السخنة

وتابع المصدر، أن أسماء الوفيات في حادث طريق العين السخنة السويس كالتالي:

- رضا عبدالحليم عبدالسلام علي، 58 عاما، مقيم بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

- سمية عبدالحليم عبدالسلام علي، 60 عاما، مقيمة بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

- يسرا عبدالحليم عبدالسلام علي، 61 عاما، مقيمة بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

- ميادة محمد محيي، 40 عاما، مقيمة بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

بلاغ حادث على طريق السخنة

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا بسقوط أحجار محاجر من سيارة نقل على سيارة ملاكي على طريق العين السخنة السويس، اتجاه العين السخنة، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتبين من المعاينة وجود 4 جثث تم نقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بالسويس.

وكان مدير أمن السويس تلقى بلاغا بوقوع الحادث، وأفادت معاينة قوات حماية الطرق، بسقوط أحجار محاجر من سيارة نقل رقم «ط ص ج 4381» على سيارة ملاكي رقم «أ ج ف 6824» أثناء سيرها أمام الشركة المصرية للأسمدة، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص.