تطورات الحالة الصحية للفنان ياسر صادق.. مازال في العناية المركزة

كشف الفنان القدير ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح، عن تطورات حالته الصحية، وذلك بعد حجزه بالمستشفى ونقله إلى غرفة العناية المركزة قبل يومين، على إثر تعرضه لأزمة طارئة بسبب وجود مياه على الرئة.

وقال ياسر صادق، في تصريحات لـ«الوطن» إنَّه مازال محجوزًا بالعناية المركزة، يتلقى كل الرعاية الطبية اللازمة، لحين استقرار حالته الصحية بشكل مطمئن، خصوصًا بعدما تم سحب المياه المتواجدة على الرئة.

موعد مغادرة ياسر صادق من المستشفى

وعن موعد مغادرته المستشفى، أشار إلى أنَّه لم يتلق وعدًا قاطعًا بشأن خروجه من العناية المركزة، ويمتثل تمامًا لأوامر الطبيب المعالج، الذي يترقب استقرار حالته الصحية أولًا قبل نقله إلى غرفة عادية ومن ثم الخروج من المكان برمته الذي يتلقى به العلاج.

الحالة الصحية للفنان ياسر صادق

وكان قد تم نقل الفنان ياسر صادق، إلى المستشفى مساء يوم الأربعاء الماضي، على إثر تعرضه لأزمة صحية، استدعت حجزه بالعناية المركزة، وخضوعه لعدة فحوصات وتحاليل طبية، وتحليل العينات التي تم أخذها منه، وطمأنه الأطباء بأن الوضع ليس خطيرًا ولكن يحتاج للمتابعة والفحص خلال هذه الفترة حتى يتعافى بشكل تام.