«التعليم العالي» تعين أشرف محمد حنيجل رئيسا لجامعة السويس

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار جمهوري بتولي الدكتور أشرف حنيجل، منصب رئيس جامعة السويس.

من هو أشرف حنيجل؟

تولى منصب عميد كلية الهندسة جامعة السويس، وأشرف على العديد من الدارسات والأنشطة العلمية لطلاب الجامعة، حتى عين رئيس جامعة السويس الجديد.

وجه الدكتور أشرف محمد أحمد حنيجل، رئيس جامعة السويس الجديد، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على ثقته في شخصه، مؤكدا العمل بمنتهى الإخلاص لأجل تقدم جامعة السويس كي تكون ترسًا فاعلًا في بناء الجمهورية الجديدة.