شقق الإسكان الاجتماعي.. اعرف موعد الطرح والأوراق المطلوبة

ينتظر المواطنون الإعلان عن موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي، حيث أكدت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح وحدات سكنية يتم تخصصها لفئة متوسطي الدخل في نهاية العام الجاري 2023.

طرح شقق الإسكان الاجتماعي

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شقق الإسكان الاجتماعي المنتظر طرحها سيتم إتاحتها بتسهيلات في السداد، وتبدأ الأسعار من 245 حتى 360 ألف جنيه.

شقق الإسكان الاجتماعي.. الأوراق المطلوبة

ويوجد عدد من الأوراق المطلوبة التي يجب تقديمها من أجل حجز وحدات وشقق الإسكان الاجتماعي في كل طرح جديد، وفق ما أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وهي كما يلي:

1- يجب تقديم صورة البطاقة الشخصية بشرط أن تكون سارية.

2- يجب تقديم صورة من شهادة ميلاد الأبناء.

3- صورة من قسيمة الزواج.

4- صورة من إيصال مرافق حديث «مياه- غاز- كهرباء»

5- صورة من إقرار الدخل.

كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ويمكن متابعة الطرح المنتظر الإعلان عنه وتفاصيله من أسعار وأماكن وكيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي، من خلال الدخول على هذا الرابط الخاص بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.