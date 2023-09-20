«الإسكان» توضح شروط الطرح الدائم للوحدات بـ3 مشروعات

أعلن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، على آلية الطرح الدائمة للوحدات السكنية في المدن «ناصر غرب أسيوط، المنصورة الجديدة، ملوي الجديدة، وغرب قنا، ورشيد الجديدة»، ضمن المشروعات السكنية الفاخرة «سكن مصر، جنة، الإسكان المتميز».

شروط الطرح الدائم للوحدات السكنية

وقال الدكتور عاصم الجزار، إن شروط الطرح الدائم للحصول على وحدة سكنية، هي:

- أن يكون الشخص طبيعي وله أهلية التصرف.

- ألا يقل عمره عن 21 سنة عند التقديم على الوحدة السكنية.

- يجوز التخصيص لشخص بصفته وليا على قاصر.

- في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم.

- التعامل يكون طبقا للأسعار المعتمدة من اللجان المختصة بالتسعير.

- يتم شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة وفقا للوحدات التي سيتم الإعلان عنها.

- يجرى تقييم الموقف كل 6 أشهر لقياس مستوى الإقبال واتخاذ اللازم وفقا لمتطلبات السوق والعملاء.

حجز الوحدات فوري من خلال جهاز المدينة المختص

يذكر أن حجز الوحدات السكنية في المشروعات والمدن المذكورة سلفا، فوري من خلال جهاز المدينة المختص، المنوط بإعداد البيانات وإدراجها في كراسات الشروط.